Palazzo Chigi dà il via libera alle legge della Basilicata e della Campania sul gioco

Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri, lunedì 20 aprile 2020, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte ha stabilito di non impugnare la legge della Basilicata e della Campania che si occupano di gioco gioco d'azzardo patologico. La legge della Regione Basilicata n. 7 del 17/02/2020, reca “Modifiche alla L.R. n. 30 del 27 ottobre 2014 recante: Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)” mentre la legge della Regione Campania n. 2 del 02/03/2020, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”.

