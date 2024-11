Paesi Bassi. Una proposta di legge per garantire misure più stringenti sulla pubblicità al gioco online

La normativa olandese sul gioco d’azzardo è già stata rafforzata dal lancio del gioco online regolamentato nel 2021. Il divieto di annunci pubblicitari non mirati sul gioco è entrato in

La normativa olandese sul gioco d’azzardo è già stata rafforzata dal lancio del gioco online regolamentato nel 2021. Il divieto di annunci pubblicitari non mirati sul gioco è entrato in vigore nel luglio 2023 e nuovi limiti sono entrati in vigore ad ottobre. Tuttavia, i deputati dell’opposizione ora stanno insistendo per procedere ulteriormente su questo percorso, dopo che la revisione del governo olandese del Remote Gambling Act pubblicato all’inizio di questo mese ha concluso che le misure di gioco responsabile erano insufficienti. Il rapporto ha rilevato che le attuali normative non erano riuscite a creare un mercato sicuro e sostenibile e che i giocatori non erano sufficientemente protetti da eventuali rischi.

La proposta di legge è stata presentata dai leader delle due parti, Michiel van Nispen (SP) e Mirjam Bikker (CU), che hanno utilizzato i recenti risultati del mercato del Centro per la ricerca scientifica e i dati (WODC) come base della proposta congiunta. WODC ha assunto il compito di valutare il framework legislativo del Gambling Act (KOA Act), che ha lanciato il mercato del gioco d’azzardo online regolamentato nei Paesi Bassi nel 2021. Prendendo in considerazione alcuni fattori, come la durata della vita relativamente breve del framework e le riforme legislative in corso, la valutazione del WODC ha concluso che le politiche adottate non hanno ancora contribuito in modo significativo a un miglioramento delle pratiche di gioco responsabili.

Il rapporto recitava: “Sebbene la politica abbia portato ad un’offerta affidabile e a un grado di verificabilità e controllo che è maggiore rispetto all’offerta senza licenza, non crediamo ancora che si tratti di un’offerta responsabile. La politica ha anche portato a un folto gruppo di nuovi giocatori, tra cui molti giovani adulti. Sulla base della politica e della pratica di attuazione attuale, ci si può aspettare che si verificherà un danno a seguito della politica, in particolare in questa fascia d’età. Ciò non riguarda solo danni finanziari, ma potenzialmente anche una grande sofferenza personale.”

Pertanto, la proposta congiunta di Cu e SP prevede che le misure di protezione da gioco dirette e più severe siano imposte agli operatori con licenza KOA.

“Il gioco d’azzardo ha conseguenze negative su tutti i giovani dei Paesi Bassi. L’industria del gioco è pericolosa e crea dipendenza. Dobbiamo proteggere meglio i nostri giovani e non possiamo aspettare. Ecco perché ora dobbiamo intervenire e presentare una legge che li protegga di più”, ha detto Bikker.

La proposta prevede un divieto quasi totale e generale della pubblicità al gioco, limiti obbligatori per i depositi e il tempo di gioco per i giochi online, un divieto totale del gioco d’azzardo con carta di credito, una rapida ottimizzazione del sistema nazionale di autoesclusione CRUKS, maggiori fondi versati dagli operatori nei programmi sanitari legati al gioco e maggiori responsabilità per la protezione dei dati dei giocatori.

Van Nispen ha aggiunto: “ è necessario avere un approccio stringente con le società di gioco. La loro libertà porta ora a molta miseria per gli individui e grandi danni sociali.”

Cu e SP fanno attualmente parte dell’opposizione nel parlamento olandese guidato dal Primo Ministro Dick Schoof, che ha nominato Teun Struycken come Segretario di Stato per la protezione legale – la figura chiave nelle suddette riforme KOA. Struycken è stato precedentemente sollectato da Van Nispen sulla prominenza di pubblicità di gioco d’azzardo che si fa strada agli occhi del pubblico più giovane, con il 60% di tutte le pubblicità sul gioco d’azzardo che raggiungono i giovani adulti, secondo le statistiche citate dal ministro SP.

La pubblicità al gioco passa principalmente attraverso i canali online, poiché gli emendamenti KOA applicati nel luglio 2023 hanno vietato tutte le pubblicità di gioco in TV, radio, stampa e in spazi pubblici. Uno sguardo recente al mercato della pubblicità televisiva olandese mostra che la domanda di annunci di gioco in quello spazio è diminuita in modo significativo. Anche il duo riformista Cu-SP ha ottenuto una grande vittoria all’inizio di quest’anno quando hanno guadagnato un po ‘di terreno nella loro lotta per vietare gli annunci pubblicitari dopo che i parlamentari olandesi hanno sostenuto uno dei movimenti di Van Nispen contro gli annunci di gioco online.

PressGiochi