Padova, scoperto centro scommesse abusivo

La squadra Amministrativa della Questura di Padova ha controllato in questi giorni bar, attività commerciali e identificato 26 persone. Il blitz si è svolto ieri in una delle realtà più difficili del territorio padovano

L’attività si è svolta venerdì 26 agosto su segnalazione del Reparto Coordinamento Operativo e prossimità Squadra Nord Arcella – Polizia locale.

E’ stato scoperto un centro scommesse abusivo in via Buonarroti. Qui gli agenti hanno identificato 11 persone, di cui 10 con precedenti, due accompagnate in Questura perché prive di documenti e, a seguito di accertamenti ad opera dell’Ufficio Immigrazione, una è stata espulsa con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. La titolare del centro, una quarantacinquenne italiana, è stata deferita per non aver ottemperato a quanto disposto nel provvedimento emesso a suo carico di cessazione attività, nonché per l’esercizio di raccolta abusiva di scommesse, attività in corso al momento dell’ispezione.

