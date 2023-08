Paddy Power e lo stravagante spot che saluta l’inizio della Premier League

Gli investimenti miliardari dell’Arabia Saudita stanno creando una psicosi senza precedenti nel mondo del calcio e di chi gli gira attorno. Vedi Paddy Pwer che, per celebrare l’inizio della Premier

Gli investimenti miliardari dell’Arabia Saudita stanno creando una psicosi senza precedenti nel mondo del calcio e di chi gli gira attorno. Vedi Paddy Pwer che, per celebrare l’inizio della Premier League inglese ha confezionato con l’agenzia BBH un “corto” pubblicitario da 1 minuto (per vederlo clicca qui), che può significare tutto e il contrario di tutto. Insomma, una cosa che in un modo o nell’altro fa parlare di sè.

Un gruppo di tifosi del fantomatico club Hardlypool FC se ne stanno a bighellonare dentro un pub quando la tv – con l’ex attaccante del Liverpool e nazionale inglese Peter Crouch nel ruolo di cronista – dà la notizia che la squadra è stata acquistata da uno sceicco miliardario. La telecamera fa una panoramica su un fan che giura che il loro club ha “qualcosa che i soldi non possono comprare”: storia, eredità, comunità. Ma il suo discorso appassionato viene improvvisamente interrotto quando un altro tifoso irrompe dalla porta per annunciare: “Siamo stati comprati da un barone del petrolio! Siamo ricchi!!!”

Così, si scatena improvvisamente una versione pesantemente rivista di “We’re in the Money” di Ginger Rogers, che scatena nel pub ribattezzato “Golden Goose” canti e balli di festeggiamento che poi si riversano sulla strada.

Il gruppo canta “sono finite la mia etica e sono finite le mie paure, siamo stati a metà classifica per troppi anni”. Ma c’è un colpo di coda quando il capobanda dei tifosi dell’Hardlypool FC tenta di acquistare un abbonamento per il suo club: “C’è una lista d’attesa di 12 anni, amico.”

Alla fine, compare lo slogan della campagna “Football, You gotta love it” (Il calcio devi amarlo).

Ci avete capito qualcosa? Noi no! Come si fa ad amare ancora il calcio se è dominato dal business?? Vuoi vedere che non sia meglio scommetterci su??

Pressgiochi