Osservatorio giochi della Campania: si lavora al tema della comunicazione, della formazione e del registro di autoesclusione

Formazione, comunicazione e registro di autoescusione: sono i temi dai quali parte il lavoro dell’Osservatorio regionale della Campania sul gioco patologico.

Nella giornata di oggi si è tenuto l’incontro dell’Osservatorio sotto la regia del presidente Aniello Baselice che ha confermato i tre gruppi di lavoro che si occuperanno rispettivamente di individuare le proposte concrete sul temi relativi alla comunicazione nel gioco, alla formazione degli operatori e al registro di autoesclusione.

La prossima riunione dell’Osservatorio è prevista per aprile, nel frattempo i tre gruppi di lavoro costituiti oggi elaboreranno e coordineranno le proposte da fare nei rispettivi temi per renderle attuative. Regole e suggerimenti sanitari che poi verranno applicate all’intero settore del gioco e che portano la Regione Campania ad essere, in tema di Osservatori, tra le più attive a livello nazionale.

La conferma ci arriva del recente approfondimento realizzato dalla nostra testata e pubblicato nell’ultima edizione di PressGiochi MAG nel quale mettiamo in rassegna tutti gli osservatori costituiti a livello regionale, a partire da quello nazionale presso il Ministero della Salute, per valutare e comprendere lo stato dei lavori e i progressi portati avanti su questo aspetto dai vari enti locali.

PressGiochi