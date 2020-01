OPAP completa l’installazione di 25.000 VLT in Grecia

L’operatore di gioco greco OPAP a fine dicembre 2019 ha completato l’installazione di 25.000 VLT nel suo paese d’origine.

Il lancio delle macchine fornite da Inspired e Synot Group è durato poco meno di tre anni, a partire dall’11 gennaio 2017, dopo che l’Unione Europea nel 2015 ha approvato la decisione del governo greco di assegnare a OPAP un monopolio VLT.

Le VLT sono state una fonte significativa di entrate per OPAP nella prima metà del 2019, con ricavi in crescita del 56,5% su base annua da 89,4 a 139,9 milioni di euro. Di conseguenza, ciò ha aumentato la sua quota di entrate del gruppo dal 12,1% al 17,9%, con OPAP che gestisce 20.035 macchine in 365 sale da gioco e 1.952 dei suoi negozi.

L’accordo esclusivo originale dell’OPAP era di installare 35.000 VLT, ma il Parlamento greco ha successivamente approvato un atto per ridurle a 25.000.

PressGiochi