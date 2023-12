OIES consegna il White Paper degli Esports al Ministro per lo Sport Abodi

L’Osservatorio Italiano Esports (OIES) ha compiuto un altro passo significativo verso l’integrazione degli Esports nell’ecosistema sportivo italiano, consegnando al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi il White

L’Osservatorio Italiano Esports (OIES) ha compiuto un altro passo significativo verso l’integrazione degli Esports nell’ecosistema sportivo italiano, consegnando al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi il White Paper degli Esports e del Gaming. Il documento, presentato alla Camera dei deputati lo scorso 10 ottobre, rappresenta una pietra miliare nell’avvicinamento delle istituzioni al crescente settore degli Esports e del gaming.

Il CEO e Founder dell’OIES Luigi Caputo ha raccontato al Ministro Abodi il contenuto del White Paper, documento che per la prima volta ha raccolto analisi delle criticità del mercato Esports in Italia e proposte risolutive da oltre 70 operatori del settore.

Il Ministro Abodi ha dimostrato un autentico interesse nell’esplorare i temi trattati nel White Paper e comprendere come gli Esports possano integrarsi nel sistema sportivo nazionale. In questo modo OIES continua la sua opera di avvicinamento delle istituzioni alla comprensione e alla risoluzione delle problematiche che impediscono al settore Esports e gaming di svilupparsi in Italia. La consegna del documento al Ministro Abodi è avvenuta all’interno della presentazione del progetto “Vinciamo Insieme” della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui OIES è partner.

“Il Ministro Abodi si è mostrato genuinamente interessato e aperto al dialogo. La consegna del White Paper alla massima autorità governativa in ambito sport rappresenta un passo fondamentale per favorire la comprensione reciproca tra il tradizionale panorama sportivo e l’innovativo settore degli Esports,” ha dichiarato Luigi Caputo CEO e Founder dell’Osservatorio Italiano Esports.

OIES dimostra di continuare il proprio lavoro democratico e inclusivo, valorizzando le proposte degli operatori che hanno partecipato alla creazione del White Paper e che stanno raggiungendo le istituzioni a vari livelli. In questo modo l’Osservatorio Italiano Esports rimane determinato nell’avanzare una visione collaborativa e costruttiva per il futuro degli Esports in Italia.

PressGiochi