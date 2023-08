Octavian Gaming: tre nuovi giochi e una candidatura come Slot Provider of the Year a Sigma Balkan & CIS

Octavian Gaming è entusiasta di annunciare il rilascio di tre nuovi titoli online realizzati con la cura che da sempre contraddistingue l’azienda sia in termini di design che di meticolosa

Octavian Gaming è entusiasta di annunciare il rilascio di tre nuovi titoli online realizzati con la cura che da sempre contraddistingue l’azienda sia in termini di design che di meticolosa attenzione per l’aspetto matematico e sonoro, al fine di fornire sempre ai giocatori un’esperienza immersiva e appassionante oltre che supportare gli operatori del settore nell’implementazione delle loro strategie multicanale.

White Wolf

In un’atmosfera notturna e selvaggia, la slot fantasy White Wolf porta in primo piano il potere dei tre elementi fondamentali, terra, aria e fuoco, intrecciandoli con la presenza di lupi minacciosi e coraggiosi guerrieri. Attraverso scenografie impeccabili e musiche coinvolgenti il gioco mette in scena un’esperienza avvincente e vincite mostruose.

Octoberfest

Appartenente alla rinomata linea “DreamSet”, Octoberfest trasporterà i giocatori nel cuore vibrante della celebre festa della birra a Monaco di Baviera. Con ambientazioni tipiche, costumi del folklore e piatti tradizionali, Octoberfest garantisce una game experience frizzante e ad alta volatilità, perfetta per gli amanti della birra e del divertimento tutto l’anno.

Honey Bees

Questa slot innovativa propone una geometria di rulli particolare, un moltiplicatore progressivo e fino a 2000 linee di vincita, assicurando un intrattenimento importante e attraenti opportunità di vincita ad ogni giro.

I tre nuovi giochi, insieme al resto del vasto catalogo e a tutti i servizi dedicati all’online, saranno il fiore all’occhiello di Octavian durante la partecipazione al prossimo evento SIGMA Balkan & CIS che si terrà a Limassol, Cipro, dal 4 al 7 settembre 2023 presso la maestosa cornice del City of Dreams Mediterranean.

Octavian è inoltre tra i finalisti agli Awards di questa prima edizione di SiGMA CIS/ Balkans 2023 per la prestigiosa categoria “Slot Game provider of the Year”. Questa menzione costituisce un riconoscimento alle imprese che hanno conseguito risultati di notevole rilevanza nel corso dell’anno, valorizzando l’impegno sostenuto dai produttori di giochi nel diversificare il proprio portafoglio con creazioni di qualità, un risultato che sicuramente rispecchia il contributo di Octavian allo sviluppo del settore.

L’azienda veronese sarà presente alla manifestazione con Octavian Digital, il brand del gruppo nato per soddisfare le molteplici esigenze degli operatori di gioco online. Appuntamento allo stand 069 per incontrare il team e scoprire le tre nuovissime referenze unitamente a tutta l’ampia offerta che include la piattaforma conto gioco, l’aggregatore di contenuti e il circuito di certificazione.

Il gruppo Octavian continua ad elevare le proposte di gaming online rafforzando il proprio approccio omnichannel che si impegna a promuovere con la partecipazione ad eventi come SIGMA Balkan & CIS.

PressGiochi