Nuovo Totocalcio, ADM compone la commissione di controllo

L’Agenzia accise, dogane e monopoli accelera i lavori per la partenza del nuovo Totocalcio e pubblica oggi la determina per la nomina della commissione preposta al controllo e alla verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura della raccolta, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione e al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva.

A partire dal mese di gennaio 2022, – si legge -la commissione di controllo prevista dall’articolo 7 della determinazione direttoriale n. 341800 del 15 settembre 2021, è composta da un Dirigente di seconda fascia con funzioni di Presidente e da due dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di terza area e uno di seconda area con funzioni di segretario.

Tutti i Dirigenti in servizio presso gli Uffici centrali sono tenuti ad espletare l’incarico di Presidente. I dipendenti di terza e seconda area saranno individuati tra coloro che hanno manifestato o manifesteranno la volontà di far parte delle commissioni di controllo sui giochi.

La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. In caso di assenza del Dirigente, le funzioni di Presidente sono svolte dal funzionario di terza area

