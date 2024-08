Nuova Zelanda: è partita Betcha, piattaforma betting dedicata ai più giovani

La TAB NZ, acquisita lo scorso anno da Entain, che ad oggi è l’unico operatore di scommesse autorizzato in Nuova Zelanda, ha lanciato una seconda piattaforma rivolta al mercato under

La TAB NZ, acquisita lo scorso anno da Entain, che ad oggi è l’unico operatore di scommesse autorizzato in Nuova Zelanda, ha lanciato una seconda piattaforma rivolta al mercato under 35.

Il marchio Betcha è solo digitale, quindi non avrà alcuna presenza nelle street location e offrirà più servizi di scommesse social, dove gli i giocatori possono cimentarsi con gli amici e condividere le loro scommesse.

Betcha ha un suo sito web e gli attuali clienti TAB dovranno registrare un nuovo account per utilizzarlo, dato che come una piattaforma completamente separata. Il sito web e l’app sono gestiti da TAB/Entain, ma presentano una grande differenza: Betcha non fornirà agli scommettitori scommesse a totalizzatore sulle corse, ma solo a quota fissa. Tali quote fisse solitamente rispecchiano quelle disponibili sul sito web TAB, ma sull’app Betcha avranno delle funzionalità diverse, tra cui una toolbox più ampia, che consente agli scommettitori una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei bonus e delle promozioni.

Il direttore generale di Entain Australia e Nuova Zelanda, Cameron Rodger, ha affermato che Betcha è una risposta diretta alla crescente minaccia per gli sport e le corse di cavalli e cani in Nuova Zelanda portata dagli operatori di scommesse offshore. “Nei tre mesi fino alla fine di giugno 2024, la spesa dei neozelandesi sui mercati offshore è cresciuta del 30%, continuando una tendenza degli ultimi tre o più anni”, ha affermato Cameron Rodger. Si stima che la spesa offshore sia ora superiore a 180 milioni di dollari australiani all’anno, i cui protagonisti sono proprio gli utenti della fascia di età 18-29 anni, che negli ultimi cinque anni hanno raddoppiato il denaro impiegato.”

Sebbene il lancio della nuova piattaforma di scommesse TAB a fine aprile abbia mostrato una certa crescita in questa fascia demografica, è parso subito chiaro che molti giocatori cercano un elemento di differenziazione. Pertanto, nel portare un’atmosfera social al settore, Betcha si concentrerà sugli eventi e sport verso cui la nuova generazione ha mostrato un reale interesse, come il calcio, il basket e i combattimenti di arti marziali UFC.

