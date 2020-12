Le leucemie, i linfomi e il mieloma non si fermano neppure di fronte al Covid-19. Per questo motivo – come scrive NOVOMATIC – per le strenne solidali del Natale 2020 abbiamo voluto confermare il nostro supporto ad AIL, Associazione Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma, che sostiene e promuove la ricerca scientifica della cura per queste patologie.