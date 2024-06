Novomatic, si è tenuto il 5° Summit Internazionale di Marketing e Comunicazione

Si è svolto nelle scorse settimane, il 5° Summit Internazionale di Marketing e Comunicazione di NOVOMATIC.

Un appuntamento annuale che si conferma sempre incredibilmente prezioso!

Oltre 70 esperti NOVOMATIC, collegati da circa 15 dei 50 Paesi nel mondo in cui è presente il Gruppo, si sono riuniti per presentare e discutere delle best practice delle diverse countries. Dalle strategie più innovative alle discussioni approfondite, il tutto nel segno di uno spirito di squadra sempre più internazionale!

Tra le best practice oggetto di approfondimento, il team Communication & Marketing italiano ha presentato il progetto NOVONET, la nuova intranet aziendale di NOVOMATIC Italia, condividendo con i colleghi degli altri Paesi gli aspetti salienti dell’intero processo: dalla fase di progettazione e implementazione, fino alle attività di stakeholder engagement rivolte ai dipendenti del Gruppo.

PressGiochi