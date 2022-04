Novomatic, nel 2021 il gruppo registra un utile di 64,9 mln di euro

Il gruppo Novomatic ha registrato nel 2021 un profitto di 64,9 milioni di Euro.

Lo ha fatto sapere venerdì l’azienda austriaca con la pubblicazione della relazione annuale, spiegando che a causa dell’emergenza Covid non sarà pagato il dividendo per il secondo anno consecutivo. Mentre le vendite derivanti dal funzionamento delle sale giochi sono diminuite per il secondo anno consecutivo, c’è stata una forte crescita nella tecnologia di gioco. Complessivamente, le vendite del gruppo sono aumentate del 5,7% a 1,84 miliardi di euro.

Dopo una perdita di 263 milioni di euro nell’anno precedente, nel 2021 si è registrato nuovamente un utile di 64,9 milioni di euro. Il numero dei dipendenti è aumentato di circa 600 unità, arrivando a 21.173 persone, di cui circa 3.000 in Austria.

In Austria, le sale giochi degli Admiral Casinos con le loro slot machine sono state chiuse per circa 300 giorni negli ultimi due anni e anche le operazioni sono state notevolmente limitate per diversi mesi. Anche per questo il settore ha registrato una perdita di 9,1 milioni di euro. I 900 posti di lavoro sono stati conservati. Al contrario, lo sviluppo e la produzione di attrezzature per parchi giochi è aumentato del 20,3% a 806,2 milioni di euro.

PressGiochi