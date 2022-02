L’acquisizione di ADMIRAL Sport da NOVOMATIC Italia arricchisce la presenza in Italia di Greentube

Greentube, la divisione di NOVOMATIC Interactive, consolida la sua posizione sul mercato Italiano grazie all’acquisizione di ADMIRAL Sport.

Il concessionario, parte del Gruppo NOVOMATIC Italia dal 2012, gestisce il popolare sito di scommesse e casinò in Italia AdmiralYes, oltre ad un retail di oltre 100 sedi punti dedicati alle scommesse sportive nel Paese.

L’acquisizione arriva pochi mesi dopo l’annuncio dell’ingresso in Greentube della nota software house italiana Capecod Solutions, e consente a Greentube di espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano del gaming grazie alle opportunità di sinergia anche con il settore del gioco tradizionale.

La cessione di ADMIRAL Sport da parte di NOVOMATIC Italia permette infatti di concentrare le attività del Gruppo nel Paese, grazie al fatto che tutte le attività di business online sul territorio sono curate da Greentube. AdmiralYes sarà infatti il secondo marchio B2C gestito da Greentube, dopo il sito di Starvegas attivo dal 2012. L’Italia è stata a lungo un mercato chiave per Greentube e quest’ultima acquisizione testimonia la dedizione dell’azienda al territorio.

Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia, ha dichiarato: “ADMIRAL Sport è un marchio forte nel mercato italiano, sia nel settore online che nel retail, e siamo molto orgogliosi di come il business sia cresciuto nel corso degli anni. Con l’online che continua a crescere fortemente, sotto l’ombrello di Greentube, ADMIRAL Sport è in una posizione ottimale per accelerare ulteriormente il suo sviluppo commerciale e aumentare la sua quota di mercato.”

Ronald van den Brink, CCO di Greentube, ha dichiarato: “Siamo elettrizzati nel completare la nostra seconda acquisizione in Italia in un breve lasso di tempo, in modo da rafforzare ulteriormente la nostra posizione sul mercato. ADMIRAL Sport è un player italiano rinomato e affidabile e attraverso questa operazione raddoppieremo la nostra quota di mercato, garantendoci una base migliore per sviluppare le nostre attività future nel Paese. L’Italia è uno dei più importanti mercati regolamentati per il gioco online e vediamo un grande potenziale per far crescere ulteriormente il business nei prossimi anni.”

La joint venture tra ADMIRAL Sport e Greentube permetterà l’accrescimento delle azioni di land-based affiliation sul territorio italiano, in tutti gli oltre 300 luoghi di gioco a marchio ADMIRAL. A conferma del mantenimento della stretta interconnessione tra la nuova realtà nata dall’ingresso di ADMIRAL Sport in Greentube e NOVOMATIC Italia, la decisione di mantenere la sede operativa di ADMIRAL Sport nello stesso building romano di NOVOMATIC. Grazie ad un accordo intercompany, infatti, ADMIRAL Sport continuerà a contare sul supporto e sulla collaborazione delle funzioni di staff interne al Gruppo italiano, una vera e propria garanzia in termini di continuità per clienti, per i partner e per tutti gli stakeholders.

PressGiochi