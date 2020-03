NOVOMATIC Italia affronta l’emergenza e sospende i canoni di noleggio AWP per i propri partner commerciali

NOVOMATIC Italia ha comunicato ai propri partner commerciali la decisione di sospendere

temporaneamente, dall’8 marzo al 3 aprile 2020, il canone giornaliero di noleggio per le proprie

AWP e per tutte le schede di gioco presenti sul territorio nazionale.

La scelta del Gruppo è dettata dalla necessità di far fronte in maniera responsabile

all’emergenza a cui tutto il settore del gioco italiano è esposto, a seguito dei provvedimenti

intrapresi dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19.

Avendo il DPCM dell’8 marzo 2020 sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse, sale

bingo su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile, NOVOMATIC Italia sceglie dunque di

prorogare in via temporanea e per il periodo indicato dal Decreto, la fatturazione dei canoni

per il Rent di apparecchi e CPU.

Il Gruppo affronta con fiducia e impegno scelte che, seppur difficili, si rendono necessarie

affinché il proprio business e quello dei propri partner non siano compromessi per lunghi periodi

di tempo, e perché tutta la filiera possa prepararsi al meglio al ripristino delle attività.

PressGiochi