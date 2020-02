“Dal 2018 doniamo i nostri cellulari usati alla onlus Kope – Dignità non Carità che li ricicla destinando i proventi a progetti benefici in Africa. Nel 2019 abbiamo così supportato la sartoria solidale “Mani d’Africa” dove lavorano 20 giovani mamme della baraccopoli di Kampala, in Uganda”.

E’ quanto fa sapere il Gruppo Novomatic in merito alle sue attività solidali.

PressGiochi