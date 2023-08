Norwegian Viva: un parco giochi in mezzo al mare

Fa scalpore l’ultimo progetto della Norwegian Cruise Line, che varando la Norwegian Viva messo insieme una serie di attrazioni come non si erano mai viste su una nave da crociera.

La più incredibile è il grande circuito di gokart a tre livelli posto nella parte alta, lungo 420 metri con 14 curve mozzafiato da affrontare, dove 15 piloti possono gareggiare contemporaneamente, raggiungendo una velocità di oltre 50 km/h. Dopo che i piloti hanno completato la loro ultima corsa da brivido, possono rilassarsi al Viva Speedway Bar situato sotto la pista.

Per gli ospiti che cercano la scarica di adrenalina più estrema Norwegian Viva propone The Drop, il primo scivolo al mondo in caduta libera in cui gli utenti sperimenteranno un tuffo di 10 piani raggiungendo le accelerazioni G più alte di un’auto da corsa di F1 in accelerazione. Altra esperienza mozzafiato è The Rush; due scivoli affiancati dove gli ospiti possono gareggiare tra loro.

Anche il famoso complesso di giochi virtuali al coperto The Galaxy Pavilion è meritevole di nota: 14 attrazioni, tra cui quattro esperienze di simulazione iper-immersive, due diverse escape room e una Topgolf Swing Suite, che offre varie esperienze di gioco. La Topgolf Swing Suite è alimentata dalla tecnologia del simulatore di golf Full Swing, lo stesso utilizzato dai professionisti del PGA Tour.

Ma non è tutto! C’è pure l’Acqua Park per bambini, con un emozionante scivolo accompagnato da cascate d’acqua e vasche idromassaggio a sfioro. I bambini troveranno anche la Splash Academy dove fare baldoria e divertirsi con giochi creativi, sport e molto altro.

