New Jersey, il senatore McKeon propone di aumentare l’aliquota fiscale per il gioco d’azzardo online al 30%

Un senatore del New Jersey ha proposto un significativo aumento delle tasse per gli operatori di gioco d’azzardo online, svelando un disegno di legge che quasi raddoppierebbe le attuali aliquote fiscali per le piattaforme di gioco digitali nello stato.

Il senatore del New Jersey, John McKeon, rappresentante dell’Essex/Passaic, ha presentato il disegno di legge, che mira ad aumentare le aliquote fiscali sia sui casinò online che sulle scommesse sportive del New Jersey al 30%. Questa mossa arriva nel mezzo delle crescenti discussioni sulla generazione di entrate e sulla tassazione all’interno dell’industria del gioco d’azzardo statale.

McKeon è vicepresidente del comitato per il governo dello stato del Senato, le scommesse, il turismo e la conservazione storica. Il disegno di legge, identificato come S3064, sembra privo di una spiegazione per l’aumento delle tasse proposto. È probabile che la mossa incontri l’opposizione dell’industria del gioco d’azzardo statale, attirando sforzi di lobbying da parte dei casinò di Atlantic City.

Attualmente, le entrate dei casinò online nel New Jersey sono soggette a un’aliquota fiscale di base del 15%, con un ulteriore 2,5% destinato all’Autorità per lo sviluppo del reinvestimento dei casinò, con un’aliquota totale effettiva del 17,5%. Nel frattempo, le scommesse sportive online sono soggette a un’aliquota fiscale di base del 13%, con un ulteriore 1,25% per un tasso effettivo del 14,25%.

Dal lancio dei casinò online nel New Jersey nel novembre 2013, lo stato ha accumulato oltre 1,36 miliardi di dollari di tasse. Allo stesso modo, dall’introduzione delle scommesse sportive mobili nell’estate del 2018, il New Jersey ha raccolto oltre 438 milioni di dollari in tasse, escluse le tariffe aggiuntive menzionate in precedenza.

Se approvato, il disegno di legge di McKeon allineerebbe le aliquote fiscali sulle entrate del gioco d’azzardo online del New Jersey più strettamente a quelle degli stati vicini. Ad esempio, la Pennsylvania impone una tassa del 16% sui giochi da tavolo online, del 54% sulle slot online e del 36% sulle scommesse sportive su Internet. Nel frattempo, New York tassa le scommesse sportive online al 51% delle entrate lorde. È stata proposta una tariffa del 30,5% per i casinò online a New York, ma questo verticale non è stato ancora legalizzato.

