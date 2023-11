NetBet.it accoglie i prodotti Blueprint

Blueprint Gaming, firma inglese attiva da decenni connessa al Gruppo Gaudelmann, ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel mercato regolamentato italiano dopo essersi assicurata un accordo di distribuzione dei contenuti con NetBet.it.

I giocatori di NetBet Italia ora avranno accesso alle versioni di alcuni dei franchise di giochi più iconici di Blueprint, tra cui Fishin’ Frenzy, King Kong Cash e Eye of Horus , nonché a titoli di marchi popolari come The Goonies, ted e D10S Maradona.

Andrea Migliozzi, Country Manager Italia di Blueprint Gaming, ha dichiarato: “È fantastico aver suggellato questa collaborazione con NetBet.it, garantendo che ancora più giocatori in Italia avranno accesso ai nostri contenuti di casinò divertenti e coinvolgenti. L’Italia rimane un mercato importante per Blueprint Gaming e non vediamo l’ora di lavorare a fianco del team NetBet per offrire intrattenimento di livello mondiale alla sua base di clienti”.

Claudia Georgevici, responsabile PR Italia di NetBet, ha dichiarato: “Questa nuova partnership con Blueprint è una fantastica opportunità per noi di offrire ai nostri giocatori giochi nuovi ed entusiasmanti con cui potranno divertirsi. Continuiamo a portare i migliori fornitori e giochi sulla nostra piattaforma e questo viene dimostrato ancora una volta dalla nostra collaborazione con Blueprint.

Pressgiochi