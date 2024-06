Ne “Il Grande Circolo dei Sogni”, Novomatic svela la nuova VIP X DREAM FV330

Nel corso del doppio evento de “Il Grande Circolo dei Sogni”, oltre allo spettacolo, non sono mancate tante novità riguardanti l’offerta di prodotti e servizi, firmati NOVOMATIC, a testimonianza dell’impegno continuo del Gruppo in termini di innovazione e qualità.

Su tutte, la presentazione in esclusiva della nuova VIP X DREAM FV330. Svelata da Michele Masini, BU VLT Director di NOVOMATIC Italia: l’ultimissima proposta di NOVOMATIC per il retail VLT rappresenta per il Gruppo l’inizio di un percorso, che ha come fine ultimo l’evoluzione verso un nuovo Retail del futuro.

Pressgiochi