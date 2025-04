Gioco Responsabile al centro di ogni attività di gioco. Di Lecce (Novomatic): “La tecnologia ci aiuterà a tutelare il giocatore e a promuovere il suo autocontrollo”

Il tema della sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel settore del gioco, specialmente in questa fase cruciale di riforma della regolamentazione. Il legislatore si sta adoperando per

Il tema della sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel settore del gioco, specialmente in questa fase cruciale di riforma della regolamentazione. Il legislatore si sta adoperando per introdurre normative che garantiscano uno sviluppo del settore in un’ottica di sostenibilità, ponendo particolare attenzione al gioco responsabile. Tuttavia, non è ancora scontato che le aziende del comparto integrino i principi ESG (Environmental, Social, Governance) nelle proprie strategie e decisioni quotidiane, influenzando così comunicazione, marketing e modello di business.

Come evidenziato spesso nei servizi della nostra rubrica dedicata alla Sostenibilità, attualmente, solo le grandi aziende stanno adottando strategie ESG avanzate e certificazioni riconosciute, mentre per le PMI la sostenibilità rappresenta ancora una sfida complessa.

Scopriamo come un’azienda di grandi dimensioni sviluppa la propria strategia di Corporate Social Responsibility. Tra le più grandi aziende di gioco, NOVOMATIC da anni porta avanti un approccio strutturato alla CSR, ottenendo certificazioni di rilievo come quella del G4, Global Gambling Guidance Group.

“Già da molti anni – spiega Mara Di Lecce, Communication & Marketing Director di NOVOMATIC Italia nell’intervista pubblicata su PressGiochi MAG – NOVOMATIC ha iniziato a sviluppare la propria strategia di Corporate Responsibility, oggi definita Sustainability. Questa strategia si articola su cinque pilastri fondamentali, che rappresentano aree chiave per tutto il Gruppo a livello globale: Responsible Entertainment, Always Compliant, Enjoy Working With Us, Going Green e Active in the Community. Questi pilastri integrano le attività aziendali con gli aspetti sociali, ambientali e di governance, rendendo la sostenibilità un elemento imprescindibile del nostro business”.

Essendo un’azienda globale, NOVOMATIC ha sempre cercato di adottare una visione lungimirante, basata su una strategia di lungo periodo. Il pilastro principale della sua strategia è il Responsible Gaming, considerato il punto cardine della sostenibilità aziendale. “Il gioco responsabile è la chiave della sostenibilità a lungo termine. Un’azienda che non adotta un approccio responsabile ai propri prodotti non può ambire a una visione strategica duratura. Se non c’è responsabilità e consapevolezza nel gioco, il gioco stesso non ha futuro certo”.

Come si sviluppa il vostro impegno verso il Gioco responsabile nella pratica?

“NOVOMATIC concretizza il proprio impegno per il gioco responsabile prima di tutto nella comunicazione e nella formazione delle nostre persone. Investiamo molto nella formazione dei colleghi delle nostre 300 sale, che impiegano circa 3.000 dipendenti. La formazione, sia online che in presenza, è erogata da enti terzi e di ricerca ed è mirata a fornire competenze teoriche e pratiche per l’interazione con i giocatori. Questa formazione viene estesa anche ai dipendenti degli uffici, per garantire un approccio uniforme in tutta l’organizzazione”.

Ma sostenibilità significa anche attenzione alla governance e al welfare aziendale. Come affronta NOVOMATIC il tema delle dipendenze all’interno dell’azienda?

“Questa è stata una sfida importantissima. Abbiamo attivato una Help Line interna gestita da enti terzi, che offre supporto su diverse tematiche, inclusa la dipendenza dal gioco d’azzardo.

Per una questione etica e per una piena compliance con le richieste del G4, una società di gaming non può ignorare questo tema a partire dal proprio interno”.

L’investimento nel gioco responsabile ha un ritorno immediato per l’azienda?

Queste attività sono dei veri investimenti per la tutela dei nostri ospiti, e dei nostri clienti, e sono anche un elemento distintivo per il nostro brand: un luogo fisico in cui si presta attenzione a questi aspetti garantisce maggiore sicurezza ai propri clienti, non solo per il tema della dipendenza, ma anche per la tutela sociale. Politiche di sicurezza elevate garantiscono protezione sia ai dipendenti che ai clienti

Guardando al futuro, NOVOMATIC si impegna a sviluppare strumenti tecnologici che permettano un maggiore controllo da parte del giocatore. “Promuoviamo l’idea di prodotti di gioco che consentano all’utente di autoregolarsi, e eventualmente di autoescludersi. La biometria e l’Intelligenza Artificiale potranno giocare un ruolo chiave in questi termini, aiutando a personalizzare l’esperienza di gioco e a monitorare eventuali segnali di rischio.”

Come giudicate le nuove regolamentazioni relative ai requisiti di gioco responsabile nei bandi di gara?

“Investire nel gioco responsabile rappresenta per noi e per tutto il settore un’opportunità. Attualmente, stiamo lavorando al bando per il gioco a distanza, impegnandoci a soddisfare sia i requisiti tecnologici che quelli di comunicazione. Il bando prevede infatti investimenti in comunicazione sul gioco responsabile, un aspetto che consideriamo cruciale.

Credo che per un operatore di gioco investire sulla sostenibilità in questi termini, con un focus sul gioco responsabile, sia essenziale se questo permette di avere una normativa stabile e sicura su tutto il territorio, senza le differenze locali a cui ora siamo sottoposti che non assicurano omogeneità nell’accesso ai prodotti di gioco e quindi non permettono un vero contrasto alle dipendenze, come invece mirano a fare. Questa sfida su gioco responsabile, lanciata dal bando online, permette al settore di dimostrare la propria eccellenza”.

Quanto è vincolante rispettare i requisiti del G4 per il Gruppo?

“Siamo orgogliosi di aver conseguito il G4 nel 2022. È stato un percorso impegnativo quello che ci ha permesso di ottenere la certificazione, ma nella realtà si è trattato soltanto di mettere a sistema e far emergere tutto ciò che già facevamo. Il lavoro poi non si è esaurito con la valutazione finale, ma è continuo nel tempo e richiede un costante aggiornamento e impegno. Siamo certificati per la holding NOVOMATIC Italia, per Allstar e ALP, le aziende dedicate alle street operations e per il concessionario di rete ADMIRAL Gaming Network. Il nostro obiettivo oggi è quella di ottenere la certificazione anche per l’online con HBG Online Gaming che commercializza il gioco a distanza tramite il marchio Quigioco”.

Cristina Doganini – PressGiochi MAG