NBA: il futuro di LeBron rimane incerto

La stagione NBA si appresta ad entrare nel vivo con i play-off che prenderanno il via in questo weekend. Non sarà però della partita LeBron James che, per la quarta volta in 19 stagioni da professionista, non potrà lottare per il titolo. Un’annata complessa, quella del fenomeno di Akron e dei suoi Los Angeles Lakers, iniziata con speranze di trionfo e finita in un flop clamoroso. Un finale che sta facendo meditare King James sul suo futuro in gialloviola. Il prossimo 30 dicembre uno dei più forti giocatori della storia del basket soffierà su 38 candeline e il margine per mettersi al dito il quinto anello inizia ad accorciarsi. Normale quindi che LeBron vorrebbe un Instant Team pronto per vincere subito, cosa che al momento i Lakers non possono garantirgli essendo privi di prime scelte al Draft fino al

Secondo gli esperti Sisal, il quattro volte campione NBA con Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers difficilmente si muoverà dalla Città degli Angeli, ipotesi a 1,30, ma un suo cambio di casacca, entro il 31 ottobre, opzione che pagherebbe 3 volte la posta, non è da escludere. Il secondo ritorno ai Cavaliers, che hanno messo in piedi una squadra forte e giovane, sembrerebbe la scelta più facile. Questo perché l’approdo ai Golden State Warriors di Steph Curry, pubblicamente elogiato dal numero 6 di Los Angeles, difficilmente avverrà dopo che il capitano gialloblù ha fermamente declinato l’invito a giocare insieme. Un futuro molto incerto attende LeBron James ma nel mondo NBA, e in quello del Re, mai dare nulla per scontato.

PressGiochi