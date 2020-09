Nazionale Elettronica conferma la sua partecipazione a ENADA

A poche settimane dall’inizio della 32esima edizione di Enada, Nazionale Elettronica conferma la sua partecipazione alla manifestazione rivolta al mondo degli apparecchi da intrattenimento, appuntamento per la business community di settore, che si terrà a Rimini dal 30 Settembre al 2 Ottobre.

“Enada 2020 è un appuntamento importantissimo, è la nostra fiera di riferimento e Nazionale Elettronica non poteva rinunciare alla sua presenza; sarà un momento dove poter incontrare tutti i nostri clienti e partner, abbiamo preparato una line-up di prodotti che copre a 360 gradi il nostro mercato, presenteremo la nostra nuova formula di noleggio operativo disponibile per tutti i nostri prodotti e, cosa più importante, saremo presenti per confermare ai nostri clienti che noi ci siamo, che siamo al loro fianco in questo momento così impegnativo e complicato, in assoluta sicurezza.”

Ha dichiarato Danilo Festa storico Direttore Generale dell’azienda: “Solitamente non interveniamo nelle comunicazioni dei singoli espositori, ma facciamo volentieri un’eccezione in un frangente così particolare come quello che stiamo tutti affrontando, per rimarcare l’importanza della presenza di Nazionale Elettronica a Enada 2020”.

“Nazionale Elettronica è una certezza su cui possiamo sempre contare, è una delle aziende storiche del settore e ad ogni edizione si presenta con prodotti innovativi e stimolanti per il mercato”, ha dichiarato Andrea Ramberti, Group Brand Manager di Italian Exhibition Group.

Nazionale Elettronica si presenterà all’appuntamento con i nuovi giochi VLT, le nuovissime schede per AWP denominate “Lucky Edition” e “Special Gallery” oltre alle già consolidate “Special Dream 7” e “Special Rooms”, il nuovo e spettacolare apparecchio AWP a marchio “Bingolett”.

Inoltre presenterà al mercato tutti i dispositivi per il trattamento del denaro ed il nuovissimo terminale service point. Non ultimo ci sarà anche tutto il catalogo di giochi per casinò online certificati per il mercato italiano ed internazionale.

