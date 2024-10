Nations League: Gli azzurri sfidano il Belgio con segno 1 a 1.92

La Nations League prosegue con la terza giornata; l’Italia scenderà in campo questa sera, giovedì 10 ottobre allo stadio Olimpico, per affrontare il Belgio. La partita, valida per il terzo turno del Gruppo 2 della Lega A, vede la squadra di Spalletti a punteggio pieno a seguito delle due partite di settembre, mentre gli uomini di Tedesco arrivano a questa gara dopo aver messo a referto 3 punti. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria degli azzurri con il segno 1 dato a 1.92, inferiore al 2, quotato a 4.00; la X viene bancata a 3.50. Rispetto alle reti, il Goal è fissato a 1.80, il No Goal è atteso a 1.91; l’Under 2,5 è quotato a 1.80, l’Over 2,5 si attesta a 1.91. Per i risultati esatti, l’1-1 è l’esito più atteso, dato a 6.60; lo seguono l’1-0 e il 2-0 dati rispettivamente a 7.50 e a 9.25.

Sempre questa sera, giovedì 10 ottobre, si affrontano allo stadio di Wembely Inghilterra e Grecia, due squadre inserite nel girone 2 in seconda fascia. I padroni di casa sognano di posizionarsi primi in classifica dopo aver visto sfumare la scorsa stagione il successo europeo durante l’ennesima semifinale, la squadra di Jovanovic spera di tenere testa alla nazionale dei Tre Leoni, dopo un ottimo inizio. Per questa partita, i pronostici vedono la squadra inglese con l’1 bancato a 1.28; la X viene data a 5.20, mentre il segno 2 è quotato decisamente più alto a 10.00. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.76, l’Under 2,5 si attesta a 1.96; il No Goal è bancato a 1.55, il Goal è quotato leggermente più alto a 2.30.

Sabato 12 ottobre allo stadio Narodowy di Varsavia si terrà Polonia – Portogallo, un match che può essere considerato una grande opportunità per entrambe le squadre che sperano di migliorare la propria posizione; le due squadre hanno collezionato rispettivamente 3 e 6 punti, ottenuti in 2 partite. Per questo match i bookies propongono la squadra di Montoliu vittoriosa con segno 2 quotato a 1.62, l’1 degli uomini di Probierz è atteso più alto a 5.20, mentre la X è quotata a 3.90. L’Under 2,5 è bancato a 1.87, contro l’Over 2,5 che si attesta a 1.80; il No Goal è quotato a 1.86, mentre il Goal è dato a 1.85.

Altro big match in programma per la competizione è Spagna – Danimarca: le due squadre si scontreranno allo stadio Nueva Condomina sabato 12 ottobre. I pronostici prevedono gli spagnoli indubbiamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1.37, mentre il 2 della squadra di Wieghorst è atteso a 7.75. La X è bancata a 4.70. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è dato a 6.60, l’1-0 è proposto a 7.25, e il 2-1 è quotato a 8.75.

PressGiochi