National Lottery: vince l’offerta che punta su good causes e contrasto alla ludopatia. Ed il futuro di Camelot è ora in bilico

A partire dal 2024 Camelot non sarà più l’operatore a gestire la National Lottery. Dopo ben 28 anni, la società ha perso la licenza per gestire la principale lotteria nazionale della Gran Bretagna, una delle principali lotterie a livello mondiale.

In 28 anni, Camelot è sopravvissuto a cinque primi ministri, ha combattuto le sfide legate all’ascesa di Internet e degli smartphone. Ora, la Camelot, di proprietà canadese, che ha un periodo di “ripensamento” di 10 giorni per considerare la sua prossima mossa, dovrà passare il testimone ad Allwyn, di proprietà ceca, che da sola è riuscita a superare la concorrenza del magnate dei media Richard Desmond e della potenza italiana Sisal.

Ora ci si chiede cosa significhi la vittoria di Allwyn per i consumatori, per le buone cause finanziate dalla lotteria, per Camelot e i suoi 1.000 dipendenti a Watford e per i nuovi amministratori del gioco preferito da quasi 10 milioni di persone nel Regno Unito.

Di proprietà del miliardario ceco Karel Komárek, criticato recentemente per i suoi legami con il Cremlino, Allwyn gestisce già lotterie in Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Italia e Austria. Per aumentare i suoi sforzi per aggiungere il Regno Unito alla scuderia, Allwyn ha assunto un cast stellare di luminari del mondo degli affari. A guidare la carica – scrive oggi The Guardian – c’era Sir Keith Mills, noto per aver ideato i programmi fedeltà Air Miles e Nectar Points, il quale ha gestito l’offerta di successo di Londra per ospitare le Olimpiadi del 2012. A loro, si aggiunge l’ex capo di Sainsbury, Justin King, che presiede Allwyn UK. King, ha definito la lotteria nazionale “un’istituzione britannica vitale”, segnalando la determinazione dell’azienda a rendere la lotteria britannica sinonimo di buone cause.

Mentre l’autorità di regolamentazione Gambling Commission rimane a bocca chiusa, varie fonti fanno sapere che l’offerta Allwyn ha superato quella di Camelot in due aree chiave: il ritorno in buone cause e gli sforzi per frenare la dipendenza dal gioco.

Camelot è stata messa sotto pressione più volte negli ultimi anni, dopo che i profitti sono aumentati più rapidamente dei ritorni per buone cause, provocando un rimprovero da parte dell’Ufficio nazionale dei conti nel 2017. La società sottolinea che i suoi profitti – circa 95 milioni di sterline in ciascuno degli ultimi due anni – ammontano all’1% della vendita dei biglietti.

Lungo il suo ultimo mandato, Camelot ha visto la lotteria sempre più associata al “settore del gioco d’azzardo, a causa dell’aumento dei giochi a vincita istantanea online che ricordano più i prodotti di casinò e le slot” hanno criticato alcuni. Una scelta positiva sicuramente in termine di profitti ma che in realtà “significava che una percentuale inferiore delle entrate totali andava a buone cause”. Nell’anno fino a marzo 2021, le vendite di giochi della lotteria hanno regalato a Camelot un fatturato di 8,4 miliardi di sterline, con un utile ante imposte di circa 95,2 milioni di sterline.

Dal canto suo, Camelot ricorda di aver restituito 45 miliardi di sterline a 660.000 cause nel Regno Unito. Ma si ritiene che Allwyn abbia promesso di fare di meglio, impegnando denaro a favore di buone cause per oltre 30 miliardi di sterline nel corso della sua prima licenza di 10 anni.

Mira a farlo recuperando la vecchia estrazione settimanale, offrendo più lotterie supernazionali, sulla scia di EuroMillions, dove jackpot più grandi attirano più giocatori. Inoltre, promette una marea di nuove tecnologie che spera possano riconquistare un pubblico più giovane che si è allontanato dalla lotteria verso le scommesse online e i giochi da casinò, portando a un calo di £ 9 milioni di giocatori regolari dal 1994. La sua offerta tecnologica, tramite una partnership con Vodafone, lavorerà anche nei negozi, in modo che le persone possano utilizzare il proprio telefono per accedere a prodotti come i gratta e vinci, spostando il business nei negozi piuttosto che su Internet.

La decisione sulla licenza arriva anche con l’impegno del Governo di puntare alla responsabilità sociale in cima all’agenda, spinto dalla preoccupazione per la dipendenza dal gioco d’azzardo, in vista del libro bianco sulla regolamentazione.

Si pensa che Allwyn abbia messo il gioco responsabile in prima linea nel suo campo tecnologico, in particolare per imporre controlli severi che impediscono alle persone di spendere somme inaccessibili, come giocare ripetutamente a tarda notte.

Se lo storico passaggio di consegne da Camelot dovesse andare avanti, sarebbe probabilmente una questione esistenziale per l’incumbent. Il suo proprietario, l’Ontario Teachers’ Pension Plan, è un vasto fondo di investimento con quasi 140 miliardi di sterline di asset in gestione. Camelot è stato un investimento costante e redditizio, ma la sua unica ragion d’essere è gestire la lotteria nazionale del Regno Unito. Senza quello, non è chiaro a cosa servirà Camelot. Il suo presidente, Sir Nigel Railton, ha dichiarato martedì di essere “incredibilmente deluso” dalla decisione della Gambling Commission, mentre la società ha dichiarato di valutare le sue opzioni, inclusa potenzialmente una sfida legale per contestare la scelta fatta.

Il partito laburista martedì ha affermato che il governo deve accertarsi che Komarek non abbia legami con la Russia. Komarek ha un’impresa di stoccaggio di gas con Gazprom nella Repubblica Ceca, ma ha condannato la “barbarie” di Putin e sta lavorando con il governo di Praga su un piano che vedrebbe la risorsa nazionalizzata. Se Camelot non riuscirà a ribaltare la decisione, si vocifera già che le 1.000 persone occupate, per lo più a Watford, potrebbero essere reclutate dal nuovo monopolista.

