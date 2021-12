My Lotteries, l’app per avere tutti i giochi del Lotto sempre a portata di mano

La nuova app My Lotteries, l’APP Ufficiale dei concessionari per i giochi Lotto (Gioco del Lotto, Millionday, 10eLotto), Gratta e Vinci e Lotteria Italia, è stata aggiornata e ottimizzata per

La nuova app My Lotteries offre pertanto un’esperienza di gioco sicuro e in mobilità attraverso i giochi della tradizione italiana: Gioco del Lotto, 10eLotto, MillionDay, Gratta e Vinci e Lotteria Italia.

Per tutte le informazioni: https://mylotteries.it/

PressGiochi