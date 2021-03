MotoGP: in Qatar, assente Marquez, Miller tenta il colpaccio. Valentino Rossi vincente a 25,00 su Sisal.it

Dopo un anno di assenza, la MotoGP torna a Losail per il Gran Premio del Qatar, tradizionale gara di apertura del Mondiale delle due ruote. Al via non ci sarà ancora Marc Marquez e così il grande favorito diventa il nuovo alfiere della Ducati, Jack Miller. L’australiano, quest’anno vestito di Rosso ufficiale, vuole ripetere le gesta del connazionale Casey Stoner che, in sella alla moto di Borgo Panigale, ha trionfato a Losail in tre occasioni. Proprio il numero 43, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è il maggiore candidato a passare per primo sotto la bandiera a scacchi con una quota di 3,50. La Ducati, tra l’altro, ha un feeling particolare con Losail avendo vinto anche le ultime due edizioni con Andrea Dovizioso. Il principale avversario del “canguro” sarà Fabio Quartararo, passato quest’anno alla Yamaha ufficiale. Il francese, unico la scorsa stagione insieme a Franco Morbidelli a vincere tre gare, cerca il primo successo da pilota Factory e il suo trionfo si gioca a 5,00. E sarà proprio il pilota romano, al pari del compagno di squadra di Quartararo, Maverick Viñales, a cercare di inserirsi nella lotta per il vertice: sia il centauro della Petronas che lo spagnolo sono dati vincenti a 6,00. Il campione del mondo in carica Joan Mir parte dietro con la sua Suzuki a quota 9,00. E Valentino Rossi? Il Dottore, che detiene il record di vittorie nella classe regina in Qatar con quattro successi, esordirà con la Yamaha Petronas e cercherà di dire la sua anche se l’impresa appare ardua visto che il quinto successo a Losail pagherebbe 25 volte la posta.

Assente in Qatar, Marc Marquez rimane però il grande favorito per la conquista del titolo mondiale in MotoGP. La settima corona iridata per lo spagnolo della Honda nella classe regina, per gli esperti di Sisal Matchpoint, si gioca a 2,75. L’avversario più vicino dovrebbe essere proprio Jack Miller con la Ducati che, dopo il titolo costruttori dello scorso anno, rivuole anche quello piloti conquistato con Stoner nel 2007: il pilota della Rossa a due ruote, campione a fine anno, è in quota a 5,00. Tra gli italiani, è sempre Franco Morbidelli, attuale vicecampione del mondo, a guidare la pattuglia azzurra tanto che il suo titolo è dato a 9,00. C’è chi poi sogna il decimo alloro per Valentino Rossi che non si laurea campione dal 2009: il Dottore che fa cifra tonda a distanza di dodici anni è dato a 25,00.

PressGiochi