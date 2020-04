Monografie rimanda la fiera SAGSE LATAM al 2021 per contrastare la diffusione del COVID-19

Per motivi di conoscenza pubblica legati a COVID-19, le autorità di Monografie, la società responsabile della tradizionale fiera in Argentina, hanno deciso di rimandare la mostra SAGSE LATAM di Buenos Aires, che si sarebbe tenuta alla fine di quest’anno, dal 17 al 18 Marzo 2021, all’Hilton Hotel di Buenos Aires. Le misure tengono conto della situazione generata dalla dichiarazione della pandemia di COVID-19 a livello internazionale e cercano di concedere il tempo necessario alle attività per il recupero così da generare un flusso di reddito che riattivi il mercato e dia all’evento un contesto e un campo d’azione migliori.

“L’Argentina, come tutta l’America Latina, sta vivendo le conseguenze della pandemia e si sta preparando per i mesi più difficili, dal momento che la situazione sanitaria si aggiunge alla chiusura delle sale da gioco, creando un contesto economicamente difficile”, ha dichiarato Alan Burak, vice presidente di Monografie.

PressGiochi