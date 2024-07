Monarca (Luiss): “Il passaggio della tassazione al margine potrebbe favorire una crescita delle Awp”

“Negli anni con le modifiche al payout si è ridotto il gioco sulle Awp. Come si può rilanciare il gioco? Aumentando il payout al livello 2016, in primis, ma per

Come si può rilanciare il gioco? Aumentando il payout al livello 2016, in primis, ma per far questo vanno armonizzate le aliquote fiscali tra i vari giochi con una tassazione che passi sulla spesa: così si possono aprire dei margini che permettono agli operatori di valorizzare il gioco riportandolo ad un livello di spesa pari a quello del 2016.

Il payout se è sotto il 70 % il gioco è meno attrattivo, mentre sopra il 70% le Awp riescono a recuperare quote di mercato.

Intervenendo sul payout si realizzerebbe una situazione come quella prospettata nella tabella”.

Lo ha dichiarato Umberto Monarca docente della Luiss Guido Carli intervenendo all’evento “Proiettare gli ADI nel futuro: sostenibilità, innovazione e fiscalità ” organizzato dalla Sezione Concessionari ADI di Astro.

