Milano. Al via il «Gran Galà». Riparte in Diaz 7 la rassegna del divertimento e della socialità

Partirà giovedì 17 marzo un ciclo di 10 eventi in programma fino alla fine di luglio, per godersi ottimi momenti di spensieratezza con tanti ospiti d’eccezione che hanno deciso di regalare al pubblico di Diaz 7 momenti di puro intrattenimento per assecondare gusti e curiosità di ogni ospite

Occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere in prima fila: Diaz 7 – a un passo da P.zza del Duomo vi sorprenderà per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva in una perfetta sincronia di immagini, profumi e suoni.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena – inizio ore 20.00 – per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento accompagnato da un’offerta gastronomica di altissimo livello.

L’evento inaugurale il 17 marzo 2022, Gran Galà, sarà condotto da Francesco Rapetti Mogol e dalla showgirl Tabata Caldironi e vedrà la partecipazione del comico Max Cavallari, ex Fichi D’India. Ad allietare la serata, direttamente da Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella. Sarà lui il protagonista indiscusso di uno show musicale da non perdere!

Di seguito la programmazione degli appuntamenti:

Date Eventi Milano Diaz 7 Giovedì 17 Marzo Gran Galà Giovedì 31 Marzo Digital Live Painting Giovedì 7 Aprile Serata da Campioni Evaristo Beccalossi e Beppe Baresi Giovedì 21 Aprile A night with Ezio Guaitamacchi intervista Cristiano Godano Giovedì 5 Maggio Fatti una risata Giovanni Cacioppo Mercoledì 18 Maggio Serata da Campioni Beccalossi e Enzo Gambaro Giovedì 9 Giugno Interactive Dance performance Mercoledì 22 Giugno A night with Morena Funari intervista Paolo del Debbio Giovedì 7 Luglio Fatti una risata Beppe Braida Giovedì 21 Luglio Evento Dj Fargetta

Alla luce del delicato momento storico, dovuto all’emergenza sanitaria, particolare attenzione è stata dedicata alle norme anti–Covid: il punto vendita Diaz 7, infatti, è costantemente sanificato e gode di una distribuzione degli spazi basata sul rispetto del distanziamento sociale e della cautela generale quali l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, regole già implementate sin dalla riapertura post lockdown.

Per accedere a Diaz 7 sarà inoltre necessario essere muniti di Green pass rafforzato.

Di seguito le modalità di prenotazione sia per cena con spettacolo (€ 25,00 con ricette dello chef stellato Angelo Troiani per le serate del 17 e 31 marzo) o solo spettacolo (gratuito), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

chiamare il numero 3346305677

Prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

PressGiochi