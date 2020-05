MGA Games nominata finalista per gli EGR B2B 2020 Awards per la categoria Innovation Mobile

MGA Games è stata nominata finalista per gli EGR B2B 2020 Awards, nella categoria Innovation in Mobile, un riconoscimento per le aziende che guidano l’industria del gioco online e l’eccellente lavoro svolto dai loro team nell’ultimo anno. La società spagnola specializzata nello sviluppo di produzioni di casinò online su larga scala è diventata un punto di riferimento internazionale per la creazione di prodotti innovativi, tecnologicamente perfetti e con un design completamente ottimizzato per adattarsi a qualsiasi tipo di dispositivo mobile.

Joan Sanahuja, CEO di MGA Games, ha dichiarato: “Gli EGR B2B Awards distinguono i migliori fornitori di servizi nel settore dei giochi online e siamo onorati di richiedere questo premio come altre grandi aziende come NetEnt o Pragmatic Play. La nostra cultura aziendale ci ha sempre guidato verso la filosofia del miglioramento continuo e sono orgoglioso di dire che ogni nuova produzione è migliore della precedente. Essere nominati come finalisti per gli EGR B2B 2020 Awards significa che stiamo facendo le cose nel modo giusto e ci incoraggia a continuare a lavorare con più forza ed energia”. Per la prima volta l’edizione EGR B2B 2020 avrà un formato virtuale e la cerimonia di premiazione si svolgerà nell’arco di 3 giorni, dal 21 al 23 luglio. I vincitori della categoria innovazione saranno annunciati il ​​22 luglio.

