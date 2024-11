MGA celebra la Safer Gambling Week organizzando un focus group sul gioco d’azzardo problematico

In occasione della Safer Gambling Week, la Malta Gaming Authority ha lanciato il primo di una serie di focus group volti ad affrontare il gioco d’azzardo problematico e i suoi effetti sulle comunità maltesi.

Riunendo le principali parti interessate come Caritas Malta, Aġenzija Sedqa, la OASI Foundation e la Responsible Gaming Foundation, la sessione ha esplorato uno strumento di autovalutazione che l’Autorità sta attualmente sviluppando, basato su recenti ricerche e tendenze del settore.

Lo strumento di autovalutazione, che sarà disponibile sia in inglese che in maltese, guiderà gli individui attraverso una serie di domande per aiutarli a identificare se il gioco d’azzardo sta causando danni alle loro vite. In base alle risposte dell’utente, lo strumento fornirà raccomandazioni personalizzate e li indirizzerà ai servizi di supporto appropriati.

Con il prezioso contributo di organizzazioni esperte nel supportare le persone colpite dal gioco d’azzardo problematico, lo strumento subirà un ulteriore perfezionamento per massimizzarne l’efficacia e la pertinenza.

La Clinical Chair di Aġenzija Sedqa, Anna Maria Vella, ha definito il focus group come una “iniziativa ben accolta” che ha riunito un team multidisciplinare di esperti.

“Lavorare insieme e non in compartimenti stagni è sempre utile. Impariamo gli uni dagli altri per essere più efficaci”.

Louis Bellizzi, segretario della Fondazione Caritas per le vittime dell’usura, ha affermato: “La MGA è in una posizione unica per coordinare lo sforzo nazionale allo scopo di aiutare ad alleviare il flagello delle dipendenze dal gioco”.

La Safer Gambling Week è un promemoria annuale della responsabilità condivisa di garantire un ambiente di gioco sicuro. Negli ultimi anni, l’Autorità ha adottato misure significative per promuovere pratiche di gioco più sicure, che vanno dalle regolari revisioni di supervisione sul gioco responsabile all’applicazione di normative più severe. La MGA monitora attentamente l’implementazione da parte degli operatori di sistemi di monitoraggio comportamentale, sistemi di autoesclusione e pratiche di marketing responsabili. Concentrandosi sulle aree ad alto rischio, l’Autorità sta perfezionando il suo approccio di supervisione per renderlo più dinamico e basato sui dati, assicurando che le pratiche di gioco responsabile siano mantenute e costantemente migliorate per proteggere efficacemente i giocatori.

Gli sforzi della MGA sono allineati con l’iniziativa della European Gaming and Betting Association (EGBA) di stabilire uno standard europeo unificato per l’identificazione dei marcatori di danno. La MGA è attivamente impegnata in questa iniziativa, lavorando a stretto contatto con altri regolatori ed esperti del settore per creare uno standard completo mirato all’identificazione precoce di comportamenti indicativi di gioco d’azzardo problematico. Il coinvolgimento proattivo dell’Autorità in tali iniziative sottolinea la sua dedizione nel promuovere un settore del gioco responsabile e trasparente, sia a livello locale che in tutta Europa.

PressGiochi