Meda, adottato protocollo contro il gioco d’azzardo. Terraneo (Lega): “Migliorerà la vita delle persone”

Da sempre il Comune di Meda è attivo sulla guerra contro la ludopatia. Nell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato un protocollo contro ogni forma di gioco d’azzardo: un vademecum per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate a chi è dipendente da ogni tipo di gioco d’azzardo. Il regolamento è stato votato all’unanimità (si è astenuto Giorgio Taveggia). Il protocollo per la ludopatia entrerà a regime a inizio del 2021.

Come fa sapere il consigliere della Lega Andrea Terraneo, “In sede di discussione del Regolamento è stato accolto un emendamento proposto dal gruppo LEGA NORD – LEGA LOMBARDA CON SALVINI atto a valorizzare i programmi – in concerto con le associazioni – volti alla sensibilizzazione ed al recupero della persona e del suo nucleo familiare.

Questo – commenta – non è solo un regolamento; ma un atto mirato al miglioramento della qualità di vita delle persone.

Il Comune di Meda si troverà nel Ruolo di Capofila di ambito per la posizione assunta nell’azione di contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo.

Preciso che alla base di ciò vi è una consapevolezza che ad oggi la politica locale non ha gli strumenti per porre un blocco definitivo all’azzardo, quindi il suddetto regolamento si prefigge – spingendosi al massimo del limite consentito – di arginare la diffusione del Lecito gioco d’azzardo al fine di prevenire forme di dipendenza.

Era necessario regolamentare una specifica disciplina avente grossa ricaduta – spesso negativa – in termini sociali con una richiesta personale di aggiornare nel tempo il documento in virtù delle evoluzioni che andranno a riguardare l’argomento in generale”.

