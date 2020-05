Match Fixing: vola in Commissione europea il regolamento della Svezia

Vola a Bruxelles per il procedimento di notifica il Regolamento elaborato dal Governo Svedese – nello specifico dall’Ispettorato del gioco – relativo alle restrizioni e divieti su alcune scommesse per contrastare la manipolazione dei risultati (incluso il match fixing) negli sport e la segnalazione di sospette manipolazioni.

Il regolamento contiene un divieto di scommettere sulle violazioni delle singole regole e contro le scommesse legate agli sport che coinvolgono i minori. Il regolamento contiene restrizioni sulle scommesse sul calcio.

Le proposte mirano a contrastare il rischio temporaneo di manipolazione dei risultati vietando e limitando la disponibilità di scommesse sulle prestazioni individuali e sul calcio in quanto il calcio è particolarmente esposto alla manipolazione e in parte per rafforzare la protezione dei minori con il divieto di offrire scommesse sulle prestazioni individuali di un minore e fornire all’Ispezione del gioco documentazione di supporto, ecc.

Il regolamento si applica solo alle scommesse sugli sport praticati in Svezia per coloro che sono autorizzati a fornire scommesse ai sensi del Gaming Act.

Le scommesse possono essere fornite solo sulle quattro serie più alte del sistema di serie svedese, le partite tra squadre a livello di club internazionale in cui la squadra fa parte di uno dei quattro livelli di serie più alti, le partite della Coppa di Svezia in cui la squadra fa parte di uno dei quattro livelli di serie più alti e le partite in cui partecipano squadre nazionali U21 fino a una squadra nazionale.

Le scommesse sull’allenamento o le partite amichevoli nel calcio non devono essere offerte in casi diversi da quelli a cui partecipa la squadra nazionale U21 fino alla squadra nazionale di serie A.

Il regolamento contiene anche una disposizione secondo cui un licenziatario deve inviare un rapporto all’Ispettorato del gioco delle manipolazioni sospette registrate dell’anno precedente dei risultati sportivi che sono oggetto di scommesse entro il 31 marzo di ogni anno.

L’entrata in vigore del regolamento è prevista per il 19 ottobre 2020.

PressGiochi