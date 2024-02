Match fixing. Oddin.gg entra a far parte di IBIA

Oddin.gg, fornitore leader B2B di feed di quote sugli eSport e gestione del rischio, ha aderito all’International Betting Integrity Association (IBIA).

L’azienda fornisce ai suoi partner un ecosistema di scommesse sugli eSport end-to-end che va dal feed delle quote sugli eSport ai contenuti delle scommesse live.

Oddin.gg attualmente dispone di licenze nel New Jersey, Colorado e Ontario e sta cercando ulteriori licenze negli Stati Uniti.

Oddin.gg unisce circa 50 società e oltre 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA e consolida ulteriormente la posizione dell’associazione come principale organismo di monitoraggio dell’integrità gestito dagli operatori a livello mondiale.

Vlastimil Venclik, CEO di Oddin.gg, ha dichiarato: “L’adesione a IBIA rappresenta una pietra miliare significativa per Oddin.gg. Non solo convalida il nostro impegno a mantenere i più alti standard di integrità nelle scommesse sugli eSport, ma ci allinea anche con un leader riconosciuto a livello mondiale nell’integrità delle scommesse. Man mano che espandiamo le nostre operazioni in mercati chiave come gli Stati Uniti, far parte della solida rete di monitoraggio di IBIA migliorerà le nostre capacità nel salvaguardare l’integrità dei nostri prodotti di scommesse sugli eSport. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nel fornire un ambiente di scommesse sicuro ed equo per i nostri partner e i loro clienti”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è entusiasta di avere Oddin.gg come membro.

Oddin.gg è un attore globale leader nel settore delle scommesse sugli eSport e la decisione dell’azienda di aderire a IBIA riflette il suo desiderio di utilizzare la migliore protezione dell’integrità disponibile a livello globale per i suoi prodotti di scommesse sugli eSport. Attraverso la nostra rete di integrità delle scommesse leader a livello mondiale, lavoreremo in stretta collaborazione per proteggere i prodotti e i servizi di scommesse sugli eSport offerti da Oddin.gg ai suoi partner di scommesse sportive”.

