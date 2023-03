Match fixing. betPARX entra a far parte di IBIA

Il marchio di scommesse sportive betPARX è entrato a far parte dell’International Betting Integrity Association (IBIA). L’attività focalizzata sul Nord America è attiva negli Stati Uniti e attualmente dispone di

Il marchio di scommesse sportive betPARX è entrato a far parte dell’International Betting Integrity Association (IBIA).

L’attività focalizzata sul Nord America è attiva negli Stati Uniti e attualmente dispone di licenze operative in Pennsylvania, New Jersey, Michigan, Maryland e Ohio

betPARX si unisce a oltre 45 società e 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA, rafforzando ulteriormente la posizione di IBIA in Nord America e a livello globale come principale monitor di integrità a livello mondiale.

Matthew Cullen, SVP, Interactive Gaming and Sports di betPARX ha dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di IBIA e affermare il nostro impegno a promuovere i più elevati standard di integrità nelle scommesse sportive.

Lavorando con i leader del settore, miriamo a garantire un’esperienza di scommessa sicura ed equa per tutti gli utenti”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta che betPARX abbia scelto IBIA come partner di monitoraggio preferito dall’operatore.

Sottolinea l’impegno di betPARX a proteggere l’integrità dei suoi prodotti di scommesse e dei relativi eventi sportivi attraverso il principale organismo di monitoraggio guidato dagli operatori del mondo. betPARX è un’aggiunta molto gradita a IBIA e mantiene la nostra crescita nel fiorente mercato delle scommesse sportive nordamericane. L’associazione non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con betPARX e di integrare l’operatore all’interno della nostra rete globale di integrità delle scommesse sportive”.

IBIA ha recentemente pubblicato le sue statistiche annuali sull’integrità per il 2022, che hanno evidenziato di aver segnalato 268 avvisi alle autorità competenti a livello globale, con sanzioni sportive o penali annunciate contro 15 squadre, funzionari o giocatori in cui IBIA aveva identificato attività di scommesse sospette sulle loro partite.

PressGiochi