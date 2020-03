Massimiliano Mura è il nuovo direttore legal & compliance di SKS365

SKS365, tra gli operatori leader del mercato italiano del betting e gaming attraverso il brand Planetwin365, ha ufficializzato la nomina di Massimiliano Mura come nuovo Direttore Legal & Compliance.

Avvocato, classe 1974, da 13 anni nel settore del gaming, durante i quali ha svolto attività di consulenza per Stanleybet Malta Ltd e Magellan Robotech Ltd., Mura gestirà le attività del ramo Legal & Compliance per SKS365, proprietaria del brand Planetwin365, a stretto contatto con il board del bookmaker, che si avvarrà della sua expertise maturata nella gestione degli aspetti legati alla compliance nella gaming industry italiana ed internazionale, sia online sia nel retail.

“In un mercato così complesso, dinamico e competitivo per offerta e regolamentazione, la leva della compliance diventa un pilastro indispensabile per differenziare e arricchire l’identità di uno dei player in campo – ha commentato Mura, con esperienza anche in materia di legislazione europea e dispute finanziarie, AML e trattamento dei dati – SKS365 è tra i leader dell’industry italiana e fa della compliance uno dei valori portanti. Sono onorato di accettare l’incarico di implementare ulteriormente quest’area: una sfida che colgo con grande entusiasmo.”

Mura fa il suo ingresso in SKS365 pochi mesi dopo l’arrivo di Alexander Martin, Chief Executive Officer, che ha dato il benvenuto al nuovo Direttore Legal: “L’Avvocato Mura rappresenta uno dei massimi esponenti del settore, conosciuto a livello nazionale e internazionale. Al di là delle sue alte competenze, è un professionista motivato ed entusiasta nell’intraprendere questa nuova sfida in SKS365. Il suo apporto sarà determinante per rinforzare l’importante lavoro che SKS365 sta portando avanti per posizionarsi come operatore responsabile, trasparente e virtuoso nella gestione dei rapporti con gli enti regolatori e nell’attenzione verso i consumatori.”

