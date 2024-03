Maryland, il progetto di legge sui casino online approvato dalla Camera

Due giorni prima della scadenza del crossover – di sabato – la Camera ha votato 92-43 per approvare un disegno di legge che invierebbe la decisione sulla legalizzazione o meno di icasino agli elettori di novembre.

Il Senato ha ora meno di un mese per approvare il disegno di legge. L’assemblea generale si chiuderà l’8 aprile. Il 15 marzo la leadership della Camera ha rivelato un piano di bilancio da 1,3 miliardi di dollari (1,2 miliardi di sterline/1,3 miliardi di euro) che si basa sulle entrate fiscali derivanti dal gioco d’azzardo legale su Internet per finanziare i futuri costi di istruzione e trasporto, secondo l’agenzia. Stampa associata.

Tutti gli occhi del settore sono puntati sul Maryland. Molti credono che lo Stato abbia la possibilità migliore di approvare una fattura per i casinò online quest’anno. L’unico altro stato che sta ancora valutando la legalizzazione è il Maine. All’inizio della stagione legislativa, c’era la speranza che diversi stati – tra cui Illinois e New York – legalizzassero.

I legislatori e le parti interessate hanno trovato difficile approvare tali progetti di legge in questa sessione e in passato. Queste regioni vanno dalla mancanza di istruzione su cosa sia esattamente il “gioco online” all’idea che i giocatori regionali credano che non ne trarranno beneficio.

Mentre il conto del casinò online del Maryland passava attraverso la Camera, ha subito una miriade di cambiamenti. L’industria considererà alcuni di questi aspetti negativi, il che significa che farà pressione contro i cambiamenti mentre il disegno di legge passa attraverso il Senato.

PressGiochi