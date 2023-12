Marasco (Logico): “Serve una consultazione con il mercato prima di approvare i decreti di attuazione della delega fiscale”

“Oggi manca l’opportunità di quel riordino organico e complessivo rappresentato nella delega. L’approccio scoordinato che si sta attuando è critica sia nel merito che nel metodo. Solo pochi saranno i concessionari che potranno beneficiare del nuovo mercato. Ma il settore online è un segmento strategico troppo spesso confuso con i competitors illegali per colpa anche del decreto che vieta la pubblicità al gioco.

L’assenza di bandi e le nuove caratteristiche del decreto in approvazione provocherà l’espulsione dal mercato di due terzi delle aziende e la scelta di portare i costi a 7 mln di euro non ha precedenti in Europa e rischia di creare danni importanti sul fronte occupazionale. Prevediamo che con questi requisiti solo poche aziende potranno accedere al bando. Ma con caratteristiche diverse dei bandi, il governo potrebbe ugualmente ottenere questi numeri. Per questi appellandoci alla necessità di tutelare la concorrenza chiediamo di rivedere queste caratteristiche del decreto.

Inoltre la sanatoria dei PVR senza una regolare gara pubblica. Sarebbe auspicabile una procedura aperta per l’aggiudicazione dei diritti con l’indicazione di precise regole per lo svolgimento dell’attivià effettuabile nei locali. Eè necessaria una disciplina che le distingua nettamente dai corner di gioco e dalle agenzie. Serve quindi una consultazione del mercato aperta e trasparente prima che si avvii l’approvazione dei decreti attuativi della delega fiscale”

Lo ha dichiarato Moreno Marasco presidente di Logico partecipando al convegno alla Camera dei Deputati dal titolo GIOCO: UN SOLO MERCATO, UN SOLO RIORDINO.

PressGiochi