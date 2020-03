Malta, la MGA sospende la licenza a Stalkers Limited

La MGA ha deciso di sospendere l’autorizzazione garantita dall’Autorità numero RN/112/2019, di Stalkers Limited, ufficialmente dal 9 marzo 2020 in termini del regolamento 9(2) della Gaming Compilance and Enforcement Regulations (S.L. 583.06).

Stalker Limited non è più autorizzata ad eseguire operazioni di gioco, a registrare nuovi utenti o accettare nuovi depositi, ma dovrà provvedere all’accesso degli utenti già registrati per garantire loro il prelievo di un eventuale credito residuo, in linea con la legge applicata.

Questa sanzione è stata imposta a Stalkers Limited a seguito della sospensione della licenza effettuata nel Regno Unito, che quindi sarà ugualmente sospesa anche a/da Malta. Decisione effettuata in appello ai termini dell’Art. 43 del Gaming Act.

PressGiochi