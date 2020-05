Malta. La MGA autorizza la riapertura delle lotterie

La Malta Gaming Authority ha annunciato che, da oggi, le lotterie saranno autorizzate a riaprire a seguito dell’allentamento delle misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus nel paese. Il Governo consentirà la riapertura delle cabine della lotteria da oggi, ma con alcune restrizioni in atto. L’MGA ha avvertito che chiunque entri in una cabina del lotto o in un negozio, compresi i dipendenti, è tenuto ad indossare una mascherina sanitaria e sarà consentita una sola persona ogni 10 metri quadrati di spazio. Il disinfettante per le mani deve essere posizionato all’ingresso del negozio, mentre i cartelli con le informazioni sui requisiti saranno posizionati all’interno e intorno ai luoghi d’interesse per ricordare ai consumatori le restrizioni. Le restrizioni sono state revocate solo per i negozi della lotteria, mentre tutti gli altri luoghi di gioco d’azzardo rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni da parte del Governo. Infine, il gioco d’azzardo online non è stato minimamente influenzato dalla pandemia.

