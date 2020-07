Macedonia. GiG sigla una nuova partnership con l’operatore K.A.K. DOO Skopje

Gaming Innovation Group Inc. ha siglato oggi un accordo con K.A.K. DOO Skopje, società di ospitalità, turismo e servizi (K.A.K.) per la fornitura della piattaforma GiG, lo sviluppo di front-end e i servizi di media gestiti per avviare le loro operazioni digitali nel mercato regolamentato della Macedonia settentrionale. K.A.K. è uno dei principali gruppi della Macedonia del Nord con due casinò che offrono slot e giochi da tavolo, LeGrand Casino Skopje e LeGrand Casino Bitola, insieme a quattro hotel (Hotel Epinal a Bitola e hotel Sport, Bistra and Lodge a Mavrovo) e la stazione sciistica Mavrovo . Essendo tradizionalmente un mercato chiuso per gli operatori online, il Governo macedone ora consente agli operatori terrestri di richiedere licenze online che devono riflettere direttamente la loro offerta offline. Attraverso i loro casinò LeGrand, K.A.K. sarà quindi uno dei pochi operatori della Macedonia del Nord a offrire giochi da tavolo ai giocatori online insieme a un portafoglio completo di slot. K.A.K. ha selezionato l’offerta della piattaforma di casinò di GiG e i servizi multimediali per trarre vantaggio dalla loro trasformazione digitale basata sul gioco d’azzardo online.

L’accordo finale dovrebbe essere firmato nell’agosto 2020 e riguarderà una struttura combinata di quote fisse e di entrate. L’offerta del casinò è prevista entro il primo trimestre del 2021 e si prevede che questa partnership contribuirà positivamente alle entrate di GiG dal 2021 in poi.

Ognjan Cigovski, Amministratore delegato di K.A.K. DOO Skopje afferma: “Gaming Innovation Group è nota nel settore iGaming come un’azienda affidabile e con una storia di successo lavorando con operatori terrestri come noi. Siamo lieti di averli a supporto della nostra trasformazione digitale e della strategia di acquisizione dei giocatori online mentre ci espandiamo nel mercato online. Riteniamo che unendo i nostri sforzi possiamo tradurre la sensazione e l’aspetto del nostro casinò LeGrand in un’offerta online che soddisferà sia i nostri giocatori attuali sia quelli nuovi”.

Richard Brown, Amministratore delegato di GiG, afferma: “La Macedonia del Nord ha una lunga storia nel segmento dei casinò terrestri ed è una delle principali destinazioni turistiche dei casinò della regione. La collaborazione con un gruppo leader nel settore del marchio, dell’ospitalità e dell’intrattenimento nella regione è un’opportunità entusiasmante per GiG e non vediamo l’ora di aiutare a replicare il successo delle vendite al dettaglio di LeGrand Casinos online”.

