Macao. Il GGR 2024 del casinò cresce del 23,9%

Il GGR di Macao nel mese di dicembre ha generato MOP18,20 miliardi ($ 2,28 miliardi), riflettendo una riduzione dell’1,3% rispetto a novembre. Il risultato di dicembre è stato anche il terzo più basso del 2024, ciò potrebbe essere dovuto alla visita di tre giorni del presidente cinese Xi Jinping, che ha interrotto le attività di frontiera e ha influenzato le prestazioni di gioco. Secondo i dati del regolatore locale, il Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ), la cifra di dicembre ha anche mostrato una riduzione del 2 % rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Durante il 2024, il GGR del casinò di Macao ha raggiunto MOP226,78 miliardi ($ 28,39 miliardi), segnando un aumento del 23,9 % rispetto all’anno precedente, tuttavia, ancora molto indietro rispetto ai livelli del 2019 ($ 36,7 miliardi). Il 2024 rappresenta il secondo anno di recupero di Macao da Covid-19, in seguito alla rimozione di tutte le restrizioni di viaggio all’inizio del 2023. Ciò ha permesso alla città di risollevarsi dopo la pandemia. Il 2024 è anche il secondo anno delle nuove licenze di gioco per i sei concessionari, con gli operatori che continuano ad adattarsi all’ambiente in evoluzione. Ciò include uno spostamento dai junket, un focus sul modello di mercato di massa e gli sforzi per migliorare il segmento di massa premium. I risultati hanno superato le aspettative del governo Macao. Il piano di bilancio del 2024 del Macao SAR aveva previsto che il GGR della città potesse raggiungere MOP216 miliardi ($ 27,07 miliardi) nel 2024.

Parlando invece del nuovo anno, l’industria dei giochi di Macao è pronta ad iniziare il 2025 nel migliore dei modi con Citigroup che ha proiettato il GGR di gennaio 2025 a MOP19 miliardi ($ 2,38 miliardi), con una media di MOP613 milioni ($ 76,7 milioni) al giorno. Ciò rappresenta il 76 % dei livelli di gennaio 2019. Secondo una nota di Investment Citigroup, rilasciata dopo la pubblicazione dei dati GGR di Macao, George Choi osserva che le prospettive di crescita per gennaio e febbraio combinate sono ancora più incoraggianti, con una previsione per un aumento del 6 % su base annua.

