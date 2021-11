Macao: Gli operatori del gioco attendono il 2025 per un ritorno ai livelli pre-pandemia

Durante una riunione del panel al summit online MGS 2021, i fornitori di giochi elettronici hanno discusso del futuro del settore e della possibilità di un ritorno ai livelli pre-pandemia.

Ken Jolly, vicepresidente e amministratore delegato di Scientific Games per l’Asia, ha dichiarato: “Secondo noi, ci sarà un aumento della crescita con il cambiamento delle visite, ma non vediamo il ritorno alla normalità fino al periodo successivo al 2025, in particolare sul lato del gioco elettronico.”

L’Ufficio del turismo del governo di Macao ha dichiarato che il numero di turisti nel 2025 potrebbe essere compreso tra 36 milioni e 41 milioni, forse ancora inferiore ai 39,4 milioni registrati nel 2019. Altri oratori del panel erano più ottimisti, prevedendo una ripresa dal 2023.

Michael Cheers, direttore delle vendite di IGT Asia, ha previsto che una ripresa potrebbe avvenire entro il primo trimestre del 2023 o il secondo trimestre di quell’anno.

Gli analisti hanno affermato in precedenza che per recuperare completamente il GGR, Macao ha bisogno che la Cina continentale riprenda i visti di gruppo e consenta l’emissione elettronica di visti per piani di visita individuali. E’ anche necessario consentire viaggi senza quarantena a Hong Kong, il che aumenterebbe le entrate totali del gioco d’azzardo di circa il 15-20%. La Cina continentale continua ad essere l’unico paese ad avere una bolla di viaggio in gran parte priva di quarantena con Macao.

A ottobre, gli analisti di Sanford C. Bernstein hanno previsto che il GGR di Macao raggiungerà l’87% dei livelli del 2019 nel 2023 e il 106% entro il 2025. Mentre si prevede che i risultati del mercato di massa arriveranno al 144% dei livelli del 2019 entro il 2025, si stima che i risultati VIP recupereranno solo al 46% circa.. Gli analisti hanno recentemente previsto che il GGR per il 2021 nel suo complesso diminuirà del 69% rispetto ai livelli pre-pandemia, ma aumenterà del 51% rispetto ai dati del 2020.

PressGiochi