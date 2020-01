Lituania: la Federazione denuncia 24 partite di calcio per match fixing

Un totale di 24 partite di calcio in Lituania sono state dichiarate sospettate di essere state combinate nel 2019, secondo la Federazione calcistica locale.

La cifra è stata annunciata dall’Autorità di vigilanza sui giochi d’azzardo, parte del Ministero delle finanze della Lituania, recentemente quando ha tenuto una riunione per discutere i modi per affrontare la corruzione legata alle scommesse con i rappresentanti dell’industria del gioco del paese. Durante l’incontro, le autorità hanno dichiarato la difficoltà di determinare l’entità delle partite truccate nel paese.

La riunione ha riguardato la discussione sulla situazione attuale per quanto riguarda le partite truccate e i modi per perfezionare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra l’industria e le autorità sportive.

L’autorità di controllo del gioco d’azzardo ha inoltre ricordato agli operatori che, ai sensi della legge sul gioco d’azzardo del paese, è illegale – e punibile con la reclusione fino a quattro anni – che le persone scommettano su eventi a cui partecipano. Gli operatori devono rifiutare di accettare scommesse da queste persone o rifiutare di pagare le vincite se la scommessa è già stata effettuata, ha aggiunto l’Autorità.

All’inizio di questa settimana, il Global Lottery Monitoring System, l’organismo di integrità delle scommesse sportive per l’industria della lotteria, ha rivelato di aver contrassegnato 98 partite di calcio sulla sua rete di partner per attività potenzialmente sospette nel 2019.

PressGiochi