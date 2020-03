Lugano. Casinò chiuso fino al 29 marzo

Anche se il decreto sottoscritto ieri dal decreto non lo esprime specificatamente, il casinò di Lugano ha deciso comunque di chiudere. I vertici della casa da gioco luganese hanno annunciato la chiusura fino al 29 marzo, nonostante il Governo ticinese non abbia indicato la chiusura di esso, ma di tutti i luoghi pubblici.

“Una decisione – ha spiegato a ‘laRegione’ il Presidente Emanuele Stauffer – seguita a una richiesta di interpretazione alla task force cantonale messa in campo per il coronavirus. Da loro abbiamo avuto conferma che rientravamo fra i locali notturni e dunque la scorsa mezzanotte abbiamo chiuso tutte le sale”.

All’ingresso della casa da gioco e su tutti i canali ufficiali la direzione del Casinò Lugano, spiega che: “In ottemperanza allo stato di necessità esteso su tutto il territorio cantonale verranno successivamente comunicate notizie riguardanti la riapertura delle attività”. Per ora anche il gioco si ferma, in attesa di nuove indicazioni per un’emergenza, la veloce propagazione del Coronavirus, che pare ancora lontana dall’essere sconfitta.

PressGiochi