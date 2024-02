Luca Mantegazza (Pragmatic Play): “Grazie a partnership strategiche cresce il successo delle slot Pragmatic Play in Italia”

“Come sempre, l’ICE ha rappresentato un’eccellente opportunità per presentare l’ampio portafoglio multi-prodotto di Pragmatic Play. Abbiamo invitato tutto il settore dell’iGaming allo stand di Pragmatic Play, che ha offerto un viaggio coinvolgente nel nuovissimo concetto di Smart Studio, con la possibilità per i visitatori di creare il proprio studio personalizzato di Live Casino grazie alle postazioni interattive, nei Jackpot Play, nella nuova versione di Drops & Wins e molto altro ancora. Pragmatic Play ha una tabella di marcia ricca di novità per quanto riguarda le slot, il Live Casino e una serie di altri contenuti per tutti i principali prodotti. Tutto era in mostra all’ICE di Londra.

Essendo la fiera che dà il via all’anno solare, ha dato a tutti l’opportunità di fissare un punto di riferimento per i mesi a venire”.

Ad affermarlo a PressGiochi dopo l’evento londinese che ha riunito tutto il mondo del gioco, è Luca Mantegazza Country Director per l Italia di ARRISE powering Pragmatic Play.

Come è andato il business nell’ultimo anno e quali sono stati i progetti che hanno avuto maggior successo?

“Il 2023 è stato un anno di continua crescita per Pragmatic Play. In particolare, i contenuti delle slot e del Live Casino si sono dimostrati sempre più popolari in Italia dove abbiamo annunciato una serie di nuove partnership strategiche con gli operatori più importanti del mercato. Inoltre, Pragmatic Play ha ricevuto numerose nomination ai più importanti awards del settore”.

In base alla vostra esperienza, quale sarà il trend del mercato in questo 2024 e quali tipi di giochi attireranno maggiormente i giocatori?

“Una delle grandi fortune dell’iGaming è la sua varietà. Alcuni giocatori amano le classiche slot 3×3 con un tema retrò, mentre altri preferiscono temi più moderni, coinvolgenti e ricchi di Bonus e features aggiuntive: su Pragmatic Play sono disponibili titoli in grado di soddisfare tutti i giocatori. Ciò è dovuto a un’attenzione particolare ai trend di mercato e una solida tabella di marcia che prevede fino a otto nuove slot al mese – tutte premium.

L’iGaming è un’industria molto rapida, dove tutto si muove velocemente. Sembra ieri che tutti si concentravano sui giochi Crash come grande novità, e ora questa è una realtà consolidata. Vediamo cosa susciterà l’interesse dei giocatori nel 2024.

Pragmatic Play è in prima linea nello sviluppo di nuove funzionalità per il Live Casino, concentrandosi in modo particolare sulla personalizzazione avanzata e su esperienze VIP migliorate. Sono in arrivo anche i Jackpot Play! Disponibili in una selezione di nuove slot dedicate, i Jackpot Play consentiranno agli operatori di creare i propri jackpot progressivi locali dando ai giocatori la possibilità di vincere premi molto importanti”.

Come sta andando il lavoro in Italia e a quali nuove partnership state lavorando?

“La crescita di Pragmatic Play in Italia ed del suo team dedicato è stata ed è una vera e propria storia di successo.

Quasi tutti gli operatori italiani hanno integrato i contenuti di Pragmatic Play e la quota di mercato continua a crescere a un ritmo impressionante. Pragmatic Play manterrà la sua presenza alle fiere di settore in tutto il Paese, compresa la prima edizione dell’Italian Gaming Expo ad aprile. Il mercato italiano ha ancora un grande potenziale e siamo pronti a continuare su questa strada grazie ai rapporti eccezionali che abbiamo con i nostri partners e con la produzione costante di nuovi titoli amati dai giocatori.

C’è molto da aspettarsi nei prossimi mesi e siamo sicuri che i passi avanti fatti da Pragmatic Play nel 2023 saranno ulteriormente incrementati quest’anno”.

PressGiochi