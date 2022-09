Lottomatica lancia un bond senior garantito da 350 milioni di euro

Giovedì 15 settembre, Lottomatica, società italiana di scommesse e giochi, ha tentato gli investitori obbligazionari specializzati con un prestito obbligazionario a cinque anni con un tasso di interesse del 9,75%

Come commenta il Financial Times, all’inizio di quest’anno, l’indice Ice BofA dell’high yield europeo si attestava a un minimo del 2,8%. Questo accordo sottolinea che l’ambiente è cambiato. La volatilità delle obbligazioni ha tenuto le aziende lontane dai mercati per tutto il 2022, con diversi emittenti che hanno annullato accordi nella prima metà dell’anno. Ma la transazione mostra anche che alcune società sono pronte a “mordere il bersaglio” dei prezzi elevati quando hanno bisogno di aumentare il debito.

La diminuzione dell’appetito e le commissioni più alte tra le banche per sottoscrivere accordi di debito per i loro clienti stanno spingendo giganti del private equity come Apollo Global Management Inc. a fare affidamento direttamente sugli investitori obbligazionari per finanziare le loro acquisizioni – commenta bloomberg.com.

L’accordo della società, che è di proprietà del colosso del private equity Apollo, ha attirato il triplo dell’importo degli investimenti richiesti dalla società e fornisce a Lottomatica fondi che saranno riservati per nuove acquisizioni.

PressGiochi