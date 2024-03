Lottomatica, Gamma Intermediate vende il 7,9% del capitale

Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 20 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 7,9% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.

Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato ad €10,90 per Azione, con il settlement previsto per il giorno 21 marzo 2024 o intorno a tale data. Come riporta Borsaitaliana.it, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 57,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.

Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators (come sotto definiti) e ad alcune altre deroghe consuete.

PressGiochi