Lottomatica: acquisizione SKS365 all’attenzione dell’AGCM

L’acquisizione da parte di Lottomatica, dell’intero capitale sociale di SKS365 è in queste settimane all’esame dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ai sensi dell’art.16 della legge 287/1990.

L’operazione interessa il mercato italiano della raccolta da giochi e scommesse, e in particolare i mercati della raccolta da scommesse, da giochi online e, in misura assai marginale, da apparecchi da intrattenimento e divertimento, in cui si registra una sovrapposizione tra le attività delle Parti.

In aggiunta, l’operazione dà luogo a limitate sovrapposizioni orizzontali e/o relazioni verticali attuali o potenziali con riferimento:

al mercato a monte della produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e lotterie

al mercato a valle della gestione delle sale da gioco.

Ad ogni modo, l’Operazione non solleva alcuna preoccupazione di natura concorrenziale, considerato che Lottomatica continuerà ad essere soggetta a una significativa pressione competitiva da parte di importanti e qualificati operatori attivi in tutti i mercati rilevanti.

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Lottomatica, attraverso la controllata GBO S.p.A., dell’intero capitale sociale e quindi del controllo esclusivo di SKS365, attualmente controllata per il 74,57% da Stichting JaMi, per il 6.43% da DMEP INV-II B.V., e per il restante 19% da Gatesville Corporation Ltd.

